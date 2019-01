DENIS LAVAGNE, ENTRAÎNEUR DU CS CONSTANTINE "Le joueur algérien est talentueux"

«J'ai été agréablement surpris par la qualité de certains joueurs. Certains pourraient aisément jouer dans l'équipe du Havre en Ligue 2 française», a déclaré le technicien français.

Le champion d'Algérie en titre, le CS Constantine, est en train d'enchaîner les victoires, aussi bien sur le plan national que continental, sous la houlette du coach français, Denis Lavagne. Le technicien de 54 ans explique cette bonne dynamique par «un groupe de joueurs de qualité» dont il dispose. Dans une interview à nos collègues du site spécialisé sur l'Equipe nationale La Gazette du Fennec, il a déclaré: «Je pense que le groupe est de qualité. On parle quand même des champions d'Algérie en titre. Et puis, il y a un bon feeling entre nous. Je pense avoir eu le bon discours et le projet de jeu, adapté aux qualités des joueurs, a été totalement accepté.» De plus, Lavagne estime qu'«avec l'enchaînement des victoires, les joueurs prennent confiance et se lâchent de plus en plus. C'est un peu un cercle vertueux». Mais, Lavagne, en coach très expérimenté, a affiché une grande sérénité et surtout un esprit très alerte: «Je me suis engagé pour 18 mois. La pression est le lot de tous les entraîneurs. La ferveur à Constantine est positive puisqu'on gagne (rires). Vu nos résultats, c'est extraordinaire, mais on verra lorsqu'on aura moins de résultats!». Commentant le parcours du CS Constantine dans son groupe en phase de poules de la Ligue des champions africaine, l'intervenant indique: «Je ne trouve pas qu'on soit vraiment dans le groupe de la mort. Ce sont des équipes redoutées mais le Club africain n'a pas brillé sur la scène continentale depuis longtemps, le TP Mazembe est plus faible que par le passé et l'Ismaila fête sa première participation en Champion's League. Après, de là à battre le TP Mazembe 3-0... C'est un match qu'on a clairement bien préparé. La victoire est méritée et 3-0 c'est bien payé pour eux, on aurait pu leur faire plus mal encore.» Et là, il est utile de signaler que l'interview a été faite la veille de la décision de la CAF de suspendre Al Ismaily de la Ligue des champions en annulant tous ses résultats. Aujourd'hui et suite à cette suspension, le CSC n'a plus besoin que d'un seul point pour se qualifier aux quarts de finale de cette prestigieuse compétition. Et comme son prochain match est prévu à Constantine, nul doute que l'équipe se qualifierait dès lors, sauf surprise. Evoquant le joueur local, Denis Lavagne confirme le talent avéré des joueurs algériens. «J'ai été agréablement surpris par la qualité de certains joueurs. Certains pourraient aisément jouer dans l'équipe du Havre en Ligue 2 française. Belkheir revient bien, Benayada l'arrière droit monte en puissance, Arroussi qui a des qualités... Surtout, ils sont tous préparés à la scène africaine, ce qui pourrait être utile à l'Équipe nationale.». Et puis, le coach lâche sans hésiter que «ce qui manque au joueur local, c'est la formation, qu'il puisse travailler comme on travaille en Europe». «Il leur manque ce qu'on apprend en centre de formation sur la concentration, l'hygiène de vie, certaines bases tactiques... Ça se travaille plus jeune et c'est ce qui manque aux joueurs algériens» a-t-il insisté. Mieux encore, il n'a pas également hésité à déclarer que «les championnats algériens et égyptiens sont les deux meilleurs championnats en Afrique». Une déclaration d'un coach qui est passé, faut-il le rappeler, par le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Soudan. Celui qui a succédé à Abdelkader Amrani à la tête du club de l'antique Cirta pense que «les championnats algérien et égyptien sont très disputés, très homogènes». «Le niveau de jeu est intéressant, les équipes sont bien préparées et les joueurs d'un bon niveau. Par rapport aux championnats européens, je dirais qu'on se situe en milieu de tableau de Ligue 2 française», enchaîne encore Lavagne. Enfin concernant l'Équipe nationale, il n'a pas tari d'éloges sur le sélectionneur Djamel Belmadi: «Belmadi fait du bon travail... Il connaît son métier et il est capable de mettre en place une équipe compétitive, en particulier pour la CAN.»