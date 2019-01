CAN-2019 Les cinq villes hôtes dévoilées

Pays hôte de la CAN-2019, l'Egypte a indiqué que cette première édition à 24 équipes se déroulera dans 8 stades répartis sur 5 villes.

Désignée pays hôte de la CAN-2019 au pied levé en remplacement du Cameroun le 8 janvier, l'Egypte dévoile peu à peu des informations concernant l'organisation de la compétition.

Au micro de la chaîne ON Sport TV, le président de la Fédération égyptienne de football (EFA), Hany Abou Rida, a laissé entendre que cette CAN, la première à 24 équipes, va se dérouler dans cinq villes et 8 stades: Le Caire (2 stades), Alexandrie (2 stades), Suez (2 stades), Port-Saïd et Ismaïlia. Si le choix d'Ismaïlia a été confirmé malgré les violences provoquées par les supporters du club local (jets de projectiles) qui ont entraîné son exclusion de la Ligue des champions africaine mercredi, en revanche, le principal stade du pays, le Borg Al Arab Stadium (86 000 places), ne va pas être retenu pour le tournoi. Interrogé par la BBC, le porte-parole de l'EFA, Ahmed Megahed, a expliqué que cette enceinte située dans la banlieue d'Alexandrie sera trop difficile à remplir si ce n'est pas l'Egypte qui joue, surtout qu'elle est moins bien desservie en transports en commun. Si on en sait davantage sur les stades, un certain flou entoure encore les dates de la compétition, initialement programmée du 15 juin au 13 juillet prochains. En effet, le pays des Pharaons souhaite avancer le match d'ouverture d'un jour, en le déplaçant au vendredi 14 juin.

Le week-end débute le vendredi en Egypte et les responsables locaux espèrent ainsi attirer plus de monde au stade en démarrant la compétition ce jour-là.

La réponse de la CAF à ce sujet est très prochainement attendue.