CARDIFF Sala, sa famille va payer les fouilles

Jeudi, les autorités britanniques ont annoncé la fin des recherches concernant l'avion qui transportait Emiliano Sala, disparu des radars au-dessus de la Manche lundi soir. Mais la famille du joueur garde espoir et s'apprête à financer elle-même les fouilles pour retrouver le buteur et son pilote, selon les informations du quotidien argentin Ole. En effet, des plongeurs et plusieurs bateaux seront engagés afin que les proches puissent enfin être fixés sur le sort de l'ex-Nantais.