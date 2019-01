CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE Les internationaux dominent la première journée

Les athlètes de la sélection algérienne de lutte ont dominé les épreuves de la première journée du championnat d'Algérie de lutte seniors (messieurs et dames), organisées vendredi à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). En lutte gréco-romaine, les internationaux du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) de Ben Aknoun ont survolé les finales de cette première journée avec un total de quatre médailles d'or. «Je pense que c'est très logique pour nous en tant qu'athlètes de la sélection algérienne de participer aux épreuves du championnat national pour confirmer notre statut au sein de l'élite nationale, mais également pour donner l'exemple aux lutteurs qui montent. Les athlètes du CREPESM sont connus dans la lutte gréco-romaine, mais cette fois-ci se sont distingués en lutte libre», a déclaré à l'APS, Tarek Aziz Benaissa, champion d'Afrique et 5e au classement mondial. En lutte libre, le dernier mot est revenu également aux athlètes du CREPESM qui ont raflé quatre médailles d'or, notamment Boudina Mohamed (97 kg), Kherbach Abdelhak (57 kg), Laissaoui Omar (65 kg). Chez les dames, les cinq médailles d'or sont l'oeuvre de Doudou Ibtissem (50 Kg/Abtal Sétif), Chaima Lamia 55 kg (Equipe nationale), Akliouche Lamia 59 kg (Bouira), Hammiche Amel 65 kg (Adekar/Béjaïa) et Boukrif Houria 72 kg (Abtal Mohammadia). Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des enveloppes financières, diplômes et médailles, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient des membres de la FALA et des représentants de la société civile et militaire.