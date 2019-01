CHELSEA Hazard répond à Sarri

Piqué par son entraîneur Maurizio Sarri qui l'appelait à être un «leader» et pas seulement un «joueur individuel», Eden Hazard a répondu par une grosse prestation face à Tottenham (2-1, 4-2 tab) jeudi en demi-finale retour de League Cup. «Pour être honnête, je m'en fiche. Je viens de jouer au football, peu importe ce que le manager a dit. Je me concentre juste sur cette équipe et je veux toujours faire le meilleur pour cette équipe, aujourd'hui je l'ai fait et je suis juste heureux», a-t-il lancé au au micro de Sky Sports.