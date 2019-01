FIFA Une réflexion pour déménager à Paris

Selon les informations du quotidien Le Monde, le président de la FIFA, Gianni Infantino, songerait à déménager le siège de l'instance, actuellement à Zurich, à Paris. «Infantino a cette idée dans un coin de la tête. Cela n'en est vraiment qu'au stade embryonnaire, c'est un sujet de réflexion. Mais il n'y a eu aucun travail ou discussion menés à l'heure actuelle sur le plan fiscal ou des visas. Et ce n'est pas non plus dans l'actualité du prochain congrès de la FIFA, à Paris. La France serait très contente d'accueillir la FIFA si elle engageait le processus», a confié une source proche du dossier au média en question. Le cabinet du président français, Emmanuel Macron, a confirmé la tenue «de discussions informelles autour de cette idée» entre les deux parties.