LIGUE 1 MOBILIS 19E JOURNÉE Le NC Magra sur sa lancée

En attendant le match que devait jouer hier l'ASO Chlef, à domicile face à

l'A Boussaâda, le NC Magra a pris provisoirement les commandes du championnat de Ligue 2, en s'imposant vendredi devant l'US Biskra (3-1) pour le compte de la 19e journée. à la faveur de sa victoire, obtenue grâce aux buts de Ziwach (23'), Hamiti (72') et de l'incontournable Mezouani (90'+3), le NC Magra (33 points) compte deux points d'avance sur l'ASO Chlef. Dans le haut du classement, le MCE Eulma enchaîne les contre-performances, en enregistrent une troisième défaite consécutive face à l'ES Mostaganem (0-2), mais conserve provisoirement la 3e place, avec 31 points. De son côté, la JSM Skikda a rebondi après la défaite de la semaine dernière face à RC Relizane (0-1), en décrochant une troisième victoire en quatre matchs, face à la coriace équipe du WA Tlemcen (2-0). Avec cette victoire, les Skikdis (25 points) se retrouvent à six points du podium. Dans le duel des mal-classés, l'USM Blida et le RC Kouba se sont neutralisés (1-1). Ce nul n'arrange les affaires d'aucune des deux équipes, qui restent scotchées dans le bas du tableau, alors que le MC Saïda, vainqueur contre l'ASM Oran (1-0), s'est donné de l'air en remontant à la 12e place, avec 22 points.



Résultats partiels

JSM Skikda 2 - WA Tlemcen 0

MC Saïda 1 - ASM Oran 0

USM Blida 1 - RC Kouba 1

NC Magra 3 - US Biskra 1

ES Mostaganem 2 - MCE Eulma 0