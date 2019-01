MILAN AC Gattuso en veut à Higuain

Mercredi, la Juventus a officiellement mis fin au prêt payant de son buteur Gonzalo Higuain au Milan AC afin de le céder à Chelsea jusqu'au terme de la saison. Déjà agacé par la décision de l'Argentin, l'entraîneur rossonero Gennaro Gattuso estime que ce dernier aurait dû apporter davantage à la formation milanaise. «Tout le monde se plaint, mais pour jouer au football, il faut courir et faire les efforts. Il n'existe pas de baguette magique.

C'est du passé, il a fait son choix, je le remercie pour ce qu'il m'a donné, et il a laissé tant de bonnes choses ici... Je pense quand même qu'il aurait pu faire plus, et nous aurions aussi pu l'aider davantage.

Mais lorsqu'il ne trouvait pas le chemin des filets, les journaux ne parlaient que de lui, il y avait une telle pression autour de lui...», a expliqué Gattuso, interrogé sur des supposées plaintes d'Higuain par rapport aux entraînements trop intensifs, dans des propos relayés par TMW.