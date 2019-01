PSG Rabiot ne répond plus au Barça

À quoi jouent Adrien Rabiot et sa mère et agent, Véronique? En fin d'année dernière, ils s'étaient mis d'accord avec le FC Barcelone pour un transfert cet été, à l'expiration du contrat de l'international français avec le PSG. Mais d'après le quotidien catalan Mundo Deportivo, le clan du «Duc» pratiquerait le silence radio depuis plusieurs semaines. La raison? Selon la même source, le décès de la grand-mère de Rabiot aurait poussé son agent à mettre en pause les négociations avec le Barça. Mais à l'intérieur du club, on se demande tout de même pourquoi l'ancien toulousain n'a toujours pas donné de réponse définitive concernant son avenir. Évidemment, la signature annoncée du prodige de l'Ajax Frenkie De Jong pourrait également expliquer cette possible volte-face du Tricolore. Avec le Néerlandais, les places au milieu de terrain seront très chères et difficiles à obtenir.