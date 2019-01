STADE RENNAIS La blessure de Bensebaïni inquiète

Ramy Bensebaini ne sera pas du déplacement à Paris, ce soir, pour donner la réplique, avec le Stade Rennais, au PSG. Et pour cause, l'international algérien souffre au niveau de la haute de sa jambe, selon son entraîneur, Julien Stéphan. Ce dernier, ne donnant pas de précision sur la nature exacte de la blessure de son protégé ni la durée de son indisponibilité, a laissé planer le doute. Sorti sur blessure face à Guingamp le 16 janvier dernier, Bensebaini a été ménagé en coupe de France face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire et face à Montpellier en championnat. Cet état des lieux laisse des inquiétudes chez les supporters rennais, surtout que leur équipe, qui pointe à la 9e position avec 30 points, espère terminer la saison dans une place qualificative pour une compétition continentale la saison prochaine et a, donc, besoin de tous ses éléments.