USM ALGER Vers un prêt de Zemmamouche à Ouhoud

Le gardien de but de l'USM Alger, Mohamed Lamine Zemmamouche, devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite, où il s'engagera sous forme de prêt avec un club local, pour une période de 4 mois. Selon le site spécialisé Dzfoot, «les dirigeants du club algérois ont trouvé un accord avec un club saoudien pour le prêt du portier de 33 ans durant 4 mois, soit jusqu'à la fin de la saison». Si le média en question n'a pas précisé le nom du club concerné, d'autres sources nous ont fait savoir qu'il s'agit de Ouhoud, pensionnaire de la 1ère division saoudienne. Ainsi, «Zemma» suivra les pas de ses anciens compatriotes en championnat et en sélection, à savoir Raïs M'Bolhi, Malik Asselah et Azzedine Doukha.

Le natif de Mila avait déjà manifesté son désir de quitter le championnat algérien et était même proche de s'engager, la saison dernière, avec le club saoudien Al Shabab, avant que les responsables de ce dernier ne lui préfèrent le Tunisien Farouk Ben Mustapha.