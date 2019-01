LEICESTER CITY PROPOSE DE LE CEDER GRATUITEMENT Slimani à Cardiff pour remplacer Sala?

Par Mohamed BENHAMLA -

La presse britannique a annoncé que Leicester City envisagerait de céder Slimani en ce mercato d'hiver gratuitement à Cardiff, pour remplacer Emiliano Sala, porté disparu depuis lundi dernier.

La presse européenne évoque, pratiquement chaque jour, des contacts qu'aurait eus l'attaquant algérien de Fenerbahçe, Islam Slimani, sans qu'il y ait vraiment une concrétisation. Le joueur continue son aventure, jusqu'à l'heure, avec le club turc et vit des moments très difficiles, faisant face à des critiques à la pelle. Pas plus tard qu'hier, Slimani a été annoncé du côté du club anglais de Cardiff City, en remplacement de l'attaquant italo-argentin, Emiliano Salo, dont l'avion a disparu depuis lundi dernier. La presse britannique a annoncé que Leicester City envisagerait de céder l'international algérien en ce mercato d'hiver «gratuitement» à Cardiff. En panne de manne financière, après avoir payé 17 millions d'euros au FC Nantes pour le transfert de Sala du FC Nantes, le club gallois n'a pas les moyens de réaliser un nouveau recrutement, d'où la proposition des Foxes, qui avaient eux aussi perdu leur président, Vichai Srivaddhanaprabha, il y a quelques mois, suite à un accident d'hélicoptère. Cardiff, qui lutte pour sa survie en Premier League, doit impérativement renforcer son secteur offensif cet hiver pour espérer se sauver. Ainsi, ce geste de solidarité des champions d'Angleterre de 2016 pourrait aider l'international algérien pour retrouver les terrains anglais, et Cardiff. Selon les mêmes sources, Slimani ne serait pas contre cette idée, Fenerbahçe aussi, en attendant la réponse de Cardiff, qui veut d'abord connaître le sort de Sala.