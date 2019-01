NA HUSSEIN-DEY Ighil veut sa première victoire face au CABBA

Par Mohamed BENHAMLA -

Aujourd'hui, ce sera la grande explication entre le «maître» et son «élève», Billel Dziri étant l'ancien coéquipier, en club et en équipe nationale, de Meziane Ighil.

Aujourd'hui à 16h, le NA Hussein Dey recevra au stade du 20-Août, le CA Bordj Bou Arréridj, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Cette rencontre sera la première pour le nouvel entraîneur des Sang et Or, Meziane Ighil. Désigné il y a une semaine, l'ancien membre du staff technique national a refusé de diriger son équipe lors du match de la coupe d'Algérie face au MCA (victoire 1-0), préférant laisser le soin à son adjoint, Mohamed Lacète, le soin de le faire, puisque c'est lui (Lacète) qui avait préparé l'équipe pour ce rendez-vous. Après cette qualification en Dame coupe, précédée d'une autre en coupe de la CAF face aux Libyens du Ahli Benghazi, les gars du NAHD veulent empocher, aujourd'hui, les trois points pour rester sur leur lancée. Ayant, certes, la faveur des pronostics aujourd'hui, les coéquipiers du buteur Ahmed Gasmi doivent rester vigilants, puisque la rencontre face aux Criquets de BBA ne sera pas de tout repos, déjà que les gars du NAHD souffrent de la fatigue due à cet enchaînement de rencontres dans les différentes compétitions où ils sont engagés. Outre ce fait, la position du CABBA au classement général fera que cette équipe se déplacera, non pas pour limiter les dégâts, mais pour revenir avec au moins le point du match nul, ce qui sera très important au décompte final. à tout cela, il faudra ajouter le fait que la barre technique bordjie est dirigée par Billel Dziri, ancien entraîneur de cette même équipe du NAHD la saison passée et au début de l'actuel exercice. Connaissant parfaitement les caractéristiques de l'équipe nahdiste, Dziri fera en sorte de bien décortiquer son jeu afin d'exploiter ses points faibles et réduire à néant ses points forts. Aujourd'hui, ce sera la grande explication entre le «maître» et son «élève», Dziri étant l'ancien coéquipier en club et en équipe nationale, d'Ighil. Ce dernier, qui veut réussir sa première, a indiqué à ses protégés qu'ils sont les principaux acteurs sur le terrain et c'est sur eux que reposent tous les espoirs des supporters, pour terminer la saison en apothéose.