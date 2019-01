VITESS ARNEHM Darfalou veut retrouver le chemin des filets

Par Mohamed BENHAMLA -

L'international algérien, Oussama Darfalou, s'est dit frustré par les derniers résultats de son équipe, Vitess Arnehm, ainsi que sa situation sur le plan personnel. Habitué à marquer, l'ancien buteur du championnat algérien n'arrive pas depuis le mois de décembre dernier à trouver le chemin des filets. Il veut reprendre avec les buts dès aujour- d'hui avec ce match difficile contre Fortuna, dans le cadre du championnat néerlandais. «Quand je ne marque pas, cela me frustre. Je travaille très dur pour marquer et aider le mieux possible l'équipe. J'espère rebondir face à l'équipe de Fortuna, car tout le monde veut relancer la machine à gagner. Espérons que cela jouera en ma faveur et que je marque», a-t-il déclaré.