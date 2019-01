REAL MADRID Marcelo mis à vendre

Le joueur de 30 ans et son entourage auraient, un peu à la surprise générale, demandé à la direction madrilène de pouvoir partir en cas de belle offre.

Courtisé par la Juventus, Marcelo serait déterminé à quitter le Real Madrid. Le latéral brésilien aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants et ces derniers semblent réceptifs à sa requête. La direction madrilène serait finalement prête à le filer, mais pas à n'importe quelle condition. Considéré comme un des meilleurs latéraux de la planète, Marcelo vivrait ses derniers moments au Real Madrid. Arrivé en janvier 2007, il pourrait s'en aller dans l'été prochain! L'international brésilien est régulièrement annoncé du côté de la Juventus Turin.

Et la presse italienne a récemment jeté un froid sur son avenir. Le joueur de 30 ans et son entourage auraient, un peu à la surprise générale, demandé à la direction madrilène de pouvoir partir en cas de belle offre. Le latéral gauche souhaite s'offrir une nouvelle expérience et l'aurait fait savoir à ses dirigeants. Ces derniers comprennent l'envie de leur joueur et se seraient montrés à l'écoute. Selon les informations de Tuttosport, les Madrilènes auraient finalement ouvert la porte pour le défenseur brésilien et revu leurs exigences pour son transfert.

Ils réclameraient désormais une offre de 60 millions d'euros pour laisser filer le joueur, alors que sa clause libératoire est estimée à 200 millions d'euros. Reste donc à savoir quelle sera l'offre de la Vieille Dame pour Marcelo...