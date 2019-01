ACCROCHÉE À DOMICILE FACE À L'AS AÏN M'LILA La JS Kabylie marque le pas

Par Kamel BOUDJADI -

Un faux pas qui risque de coûter très cher

La JS Kabylie a été tenue en échec vendredi à Tizi Ouzou par l'AS Aïn Mlila (1-1), avec une prestation qui laisse à désirer.

Un match nul alors que cela aurait pu être pire n'était-ce la promptitude de Amir Belaïli, qui a répondu au but de l'ASAM dans les ultimes minutes de cette rencontre, disputée à huis clos. Aussi, la JSK rate une occasion en or de rester collée au leader, l'USM Alger. Une perte pitoyable de deux précieux points dont le manque va sans nul doute se faire sentir lors des prochaines journées. En fait, le match nul ne joue pas dans l'intérêt de l'équipe kabyle, mais ce n'est tout de même pas une calamité. Les Canaris ne jouent pas pour le titre et c'est là l'essentiel que la direction doit toujours rappeler aux supporters. Ces derniers devront savoir que leur équipe est composée de jeunes joueurs et que les résultats vont aller en dents de scie durant toute cette saison. L'équipe regorge de bonnes individualités, mais manque d'expérience, ce qui explique, grosso modo, les victoires à l'extérieur et les faux pas à domicile. Pour expliquer le résultat, le technicien français, Franck Dumas, a évoqué le manque d'efficacité dans le compartiment offensif. Beaucoup d'occasions ratées auraient pu être transformées, mais les attaquants manquaient d'expérience. Le milieu de terrain aussi n'a pas répondu aux sollicitations comme il se devait. Lors de la rencontre, surtout en première période, on aura vu une équipe complètement effacée devant le but, laissant le champ libre à l'équipe adverse. Les prochaines journées seront de plus en plus difficiles pour rattraper l'USMA si les ratages se multiplient encore. Rester collé passe par la récolte du plus grand nombre de points et ce n'est pas en les perdant à domicile que les Canaris réussiront leur mission. L'autre difficulté apparaît également dans le calendrier. Les deux prochaines rencontres seront difficiles pour les gars de la JSK, qui se déplaceront demain à Alger pour affronter, le Paradou AC, avant de recevoir le vendredi suivant le MCA. Les deux prochains adversaires ne seront pas faciles à déposséder des points. Demain, devant une équipe qui pratique un excellent football, les camarades de Benyoucef devront puiser dans leurs réserves et jouer avec leurs tripes pour avoir l'énergie nécessaire. C'est pareil pour la rencontre qui suivra, quatre jours plus tard. Même si les Canaris reçoivent, il n'est pas du tout évident de penser que ce sera une mission facile de glaner les trois points face à un MCA qui revient en force et se rapproche de plus en plus du premier carré. En tout état de cause, la JSK n'a rien à perdre, car le titre n'est pas un de ses objectifs cette saison. L'essentiel est de gagner un ticket pour les compétitions africaines. La deuxième ou la troisième place est largement accessible pour cette jeune équipe qui promet, la saison prochaine. Les supporters qui sont un atout non négligeable, devront éviter de se faire sanctionner bêtement, comme il a été constaté à Bel Abbès.