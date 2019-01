MATCHS REPORTÉS POUR MAUVAIS TEMPS La LFP dépassée par les faits

Par Saïd MEKKI -

La pelouse du stade de Tadjenanet était impraticable

Si pour le CRB, la réglementation est là pour couvrir les frais de déplacement et d'hébergement tout en la justifiant, qui remboursera les frais de ses supporters?

Un simple clic sur le site Internet de météo Algérie permet d'avoir au minimum des prévisions de dix jours. Or, ce «simple geste» n'a pas été effectué par les responsables de la programmation des matchs de football au sein de la Ligue de football professionnel (LFP), ce qui a entraîné le report de certains matchs et en particulier ceux prévus à l'est du pays le jour-même de leur déroulement. C'est le cas notamment du match très important entre deux équipes mal-classées, à savoir le DRB Tadjenanet et le CR Belouizdad. La rencontre était prévue vendredi à 17h45 au stade Lahoua-Smaïn de Tadjenanet pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Mais l'arbitre a pris la décision de reporter la rencontre à une date ultérieure. La cause principale est liée aux fortes chutes de neige qui se sont abattues sur la région ces dernières 24 heures. Et là, les conséquences sont nombreuses à cause de cette négligence des responsables de la programmation, en ne consultant même pas les prévisions de la météo ou les responsables de cette structure. Pourtant, les conditions météorologiques sont mauvaises depuis plus d'une semaine dans les régions de l'est du pays. La preuve, les campagnes aériennes algériennes ont pris leurs responsabilités en annulant des vols aussi bien domestiques qu'internationaux de et vers les villes de l'est du pays, ce qui devrait bien servir d'exemple à nos «spécialistes des reports» au sein de la LFP. Il y a d'abord, et avant tout, le déplacement des supporters du CR Bélouizdad. Les fans des Rouge et Blanc se sont déplacés bravant le froid, la pluie et surtout la neige qui est la cause principale d'un report qui ne les arrangent même pas. Les supporters du CRB ont ainsi couru un grand risque en prenant la route vers Tadjenanet, surtout que la chaussée était glissante et le risque d'accident est encore plus grand dans ce cas de figure. Si d'une part, pour le CRB, la réglementation est là pour couvrir les frais de déplacement et d'hébergement tout en la justifiant, qui remboursera les frais de ces supporters? D'autre part, les staffs techniques souffrent également de ce manque de pragmatisme dans la gestion des compétitions, du fait qu'ils ont préparé leurs joueurs respectifs durant une semaine pour un match important et surtout décisif. Aujourd'hui, le constat est amer: ce travail d'une semaine est parti en fumée. Car chaque match a ses spécificités, comme celui entre mal-classés, qui ne répond pas aux exigences d'un autre match. A titre d'exemple: pour le CRB et le coach Abdelkader Amrani, la préparation de ce match contre le DRBT diffère par rapport au prochain match contre l'ES Sétif. Quant aux joueurs, il s'agirait aussi de penser à leur récupération avec un match en moins dans leur parcours. Et le staff technique concerné par la récupération aura aussi à gérer cet état de fait. Et puis un dernier constat: la LFP a établi les dates des matchs des 20e, 21e et 22e journées du championnat de Ligue 1 et elle n'a, pour autant, pas tenu compte des matchs reportés ce week-end. Qu'est-ce qui a empêché les responsables de la programmation justement d'attendre au moins ce week-end pour faire une bonne programmation, sachant que les matchs de la phase-retour sont d'importance capitale pour les différents clubs et le report risque de changer les donnes? A méditer...