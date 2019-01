DISPARITION DE SALA La cagnotte dépasse les 300 000 euros

Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Laurent Koscielny, Corentin Tolisso, Guillaume Hoarau, des dizaines de joueurs de Ligue 1, mais aussi des entraîneurs, des anciens joueurs et des milliers d'anonyme: ce sont plus de 3 700 personnes qui, à 10 heures hier, ont participé à la cagnotte en ligne pour soutenir les recherches afin de retrouver l'avion transportant Emiliano Sala. Une cagnotte qui a désormais dépassé les 300 000 euros. Et ce, alors que ce soir, cela fera une semaine qu'on est sans nouvelle de l'attaquant nantais et du pilote de l'avion, Dave Ibbotson. Samedi, avec les fonds déjà reçus, la reprise des recherches avait pu avoir lieu, avec deux bateaux partis au matin en mer.