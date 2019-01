KHEIREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF "Nos athlètes ont réalisé de grands exploits"

«Je suis très heureux que ce soit un footballeur qui a remporté le Prix du meilleur sportif algérien pour l'année 2018. Ce qui n'était pas très évident, car même dans les autres disciplines, certains athlètes ont réalisé de grands exploits. A mon avis, cela ne fait que donner plus de mérite à Mahrez d'avoir été le lauréat de cette 4e édition des Algerian Olympic and Sports Awards. Tout ce que j'espère à présent, c'est qu'il garde la forme qu'on lui connaît et qu'il sera avec nous dès le mois de mai prochain pour commencer à préparer la coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), où nous souhaitons le voir apporter un plus à notre sélection.»