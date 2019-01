MANCHESTER CITY Kompany vers la sortie

Vincent Kompany vit sans doute ses derniers mois du côté de Manchester City. Selon le Mirror, les Sky Blues n'auraient plus l'intention de proposer une prolongation de contrat d'un an au défenseur international belge, trop souvent blessé. Le Diable Rouge (32 ans), sous contrat jusqu'en juin prochain, est d'ailleurs encore sur le flanc depuis six matchs, en raison d'un pépin musculaire.