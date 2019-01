FC BARCELONE Valverde a des soucis d'effectif

En conférence de presse, l'entraîneur du Barça a pointé du doigt les manques de son groupe, qui pourraient être comblés lors du mercato hivernal.

«Le poste d'arrière gauche est assez affaibli dans l'équipe car il n'y a que Jordi Alba, et vous devez prendre un membre de la réserve ou repositionner un autre joueur. Mais vous devez tenir compte de la situation du club.

En ce qui concerne la charnière centrale, nous attendons Samuel (Umtiti) et nous avons cinq centraux dans l'équipe. Demain (hier, ndlr), je pars avec trois d'entre eux et s'il n'y a pas de blessés, nous surchargerons ce poste, confiants sur le fait que Samuel guérira bien». Lors de ce mercato d'hiver, le club catalan s'est fait prêter Jeison Murillo pour sa défense centrale, et a recruté Kevin-Prince Boateng pour son attaque.