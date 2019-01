USM ALGER Froger s'accorde un nouveau sursis

Par Mohamed BENHAMLA -

Le coach usmiste soulagé

Dans l'oeil du cyclone après l'élimination de son équipe en coupe d'Algérie face à l'ES Sétif (3-1), l'entraîneur de l'USM Alger, Thierry Froger, peut tirer un grand ouf de soulagement.

Avant-hier, pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1, son équipe a renoué avec les victoires en prenant le meilleur sur la JS Saoura (2-0), grâce à Farouk Chafai (32') et Abdelkrim Zouari (42'). Un succès qui permet aux Rouge et Noir de consolider leur position en tête de classement, avec 40 points, portant ainsi leur avance à quatre longueurs sur leur poursuivant immédiat, la JS Kabylie, tenue vendredi en échec sur son terrain par l'AS Ain M'lila (1-1). Cette victoire vient, surtout, de voir le coach Froger s'accorder un nouveau sursis, lui qui était sur un siège éjectable et surtout dans le collimateur des supporters et de la direction.

Des supporters qui, faut-il le rappeler, n'ont pu partager la joie de cette victoire avec leurs joueurs, en raison de la sanction du huis clos prononcée par la commission de discipline de la LFP. Au coup de sifflet final du match, Froger a salué la réaction de ses protégés qui, selon lui, ont su réagir au moment opportun.

«La JSS est une redoutable équipe, qui ne nous a pas rendu la mission facile. Mes joueurs ont évolué, aussi, sous pression face à l'obligation de résultat après cette amère élimination en coupe d'Algérie.

Le plus important, c'est qu'ils ont su réagir au moment opportun pour remporter une précieuse victoire qui va certainement nous faire du bien avant d'entamer les prochaines rencontres», a-t-il dit. Et la prochaine sortie sera pour mardi prochain avec un déplacement périlleux chez le MO Béjaïa. Un adversaire qui ne va, sans nul doute, pas se présenter pour faire de la figuration, d'autant plus qu'il se positionne parmi les menacés par le spectre de la relégation. Et dans cette rencontre, Froger sera contraint de faire l'impasse sur les services de son attaquant congolais, Prince Ibara, après le carton rouge dont il a écopé samedi. Dans les autres matchs de cette journée, le Paradou AC l'a emporté à Médéa devant l'OM local (1-0) alors que le match au sommet de la 19e journée, qui devait opposer à Sétif, l'ESS au MC Alger, n'a pas eu lieu en raison du terrain rendu impraticable par la neige. La veille, le MCO a été contraint au match nul par l'USM Bel Abbes (2-2), au même titre que la JS Kabylie, tenue en échec par l'AS Aïn M'lila (1-1).