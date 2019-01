L'EN U23 EN STAGE AVEC UN STAFF TECHNIQUE «FANTÔME» On avance à reculons!

A la Fédération algérienne de football, l'on évoque le bon travail qu'effectue le président Kheireddine Zetchi et son équipe mettant dans le camp des «ennemis de l'Algérie» toute critique allant à l'encontre de cette théorie.

Mais force est de reconnaître que l'«amateurisme» de la FAF est en passe de devenir un «champion», car travaillant pour le moment dans l'«intérim». Depuis le départ de Rabah Saâdane, on a pensé à un DTN «étranger» avant de changer d'avis et de se contenter d'un «intérim» pour prendre en charge cette structure, censée être la colonne vertébrale du football «professionnel» algérien. Et dire que ces mêmes responsables de la «nouvelle FAF» fustigeaient l'«intérim» de Korichi qui, par la suite, a été finalement nommé DTN lors du règne du président Raouraoua! Aujourd'hui, l'on fait la copie conforme et l'on poursuit la «professionnalisation» de notre football.



Pas de DEN ni sélectionneur en chef

La meilleure preuve est celle de la véritable relève de la sélection, à savoir la sélection des U23. Depuis le départ de Boualem Charef de la direction des équipes nationales, dont il était également l'entraîneur en chef des «Olympiques», l'on se contente de l'intérim pour gérer une sélection qui se trouve à 4 matchs, donc à deux adversaires en aller et retour seulement, d'une qualification à la phase finale de la CAN prévue en novembre prochain, en Egypte.

Dans des pays qui se respectent et où l'on respecte le statut de la Fédération professionnelle, l'on ne prépare pas une sélection avec un sélectionneur intérimaire, alors que le temps est très court. On avait évoqué à la FAF le nom du technicien français Ludovic Batelli (55 ans) qui devait être le successeur de Boualem Charef à la tête de la direction des équipes nationales (DEN).

L'information devrait être officialisée prochainement par la FAF, après le déroulement du tournoi de l'UNAF des U17, à Marrakech, où le technicien français accompagnerait la délégation algérienne.

Mais, finalement, les négociations n'ont pas abouti et à la FAF, on continue à attendre, car chez l'équipe de Zetchi, l'on a tout le temps avant de décider d'une véritable DTN bien structurée et avec des objectifs bien précis. Avec Saâdane et Charef, ce n'était pas la bonne solution pour Zetchi, lui qui est «amoureux» de la filière espagnole.

A défaut, l'on se rabat sur nos «voisins» les plus proches en Europe, la France en l'occurrence, car la formation est un principe de base avec lequel on ne badine pas. On forme vraiment d'une manière «professionnelle». Et là, il faut payer le prix, ce que la FAF n'ose pas, car craignant une élimination prématurée et la dilapidation de l'argent...



Ce qui attend les Verts cette année

Aujourd'hui, la sélection algérienne des U23 est en passe de se retrouver en stage du 3 au 6 février prochain, avec un staff «fantôme». Remarque: la FAF n'a même pas cité le nom des techniciens en charge de cette sélection.

C'est un manque de respect flagrant aux techniciens concernés, d'une part, et une «marque» d'amateurisme remarquable et un manque de considération à l'image de marque du football algérien, d'autre part.

Bref, la sélection nationale de football des moins de 23 ans s'apprête à effectuer un stage, avec un total de 34 joueurs et un staff qui doit préparer la Guinée équatoriale au second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans (U23) de football, dont la phase finale aura lieu du 8 au 22 novembre 2019 en Égypte. Vice-championne d'Afrique en titre, la sélection algérienne des U23 était exemptée du tour préliminaire de la compétition, tandis que la Guinée équatoriale s'est qualifiée au second tour aux dépens de Sao Tomé-et-Principe (1-1, 3-1).

Les Algériens se déplaceront à Malabo pour le match aller, avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu entre les 18 et 26 mars 2019. En cas de qualification, l'équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour des éliminatoires, le vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le Ghana.

La phase finale de la CAN-2019 des U23 servira de qualification pour le tournoi olympique de Tokyo, en 2020.

Les trois premiers défendront les couleurs de l'Afrique, aux JO, tandis que le quatrième disputera un match de barrage contre une équipe de la Confédération asiatique de football. C'est dire l'importance des matchs qui attendent la section algérienne des U23, en l'absence «officielle» d'un entraîneur en chef. Sauf si la FAF indiquait enfin que l'intérimaire, qui perdure, serait l'entraîneur en chef, mais sans programme bien précis. Et l'on ose critiquer l'amateurisme des présidents des clubs des Ligues 1 et 2, dites également professionnelles...