AL FUJAIRAH Benyettou enchaîne les buts

Après l'arrêt du championnat des EAU, à cause de la coupe d'Asie des nations, l'équipe d'Al Fujairah de Mohamed Benyettou a joué un match amical face à Al Aïn. L'attaquant algérien, qui était dans le viseur de Belmadi avant le match du Togo, a inscrit un très joli but, mais cela n'a pas empêché une défaite de son équipe (2-1). Dans un angle fermé, l'ancien buteur de l'ESS et du MOB a surpris tout le monde d'un tir puissant, qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse.