COUPE D'ALGERIE Des affiches à la pelle

Les rencontres CRB Baraki - IC Ouargla et JS Saoura - GS Pétroliers seront les têtes d'affiche des 16es de finale de la coupe d'Algérie de handball, dont le programme détaillé a été rendu public dimanche par la FAHB. Prévus dans un premier temps sur deux jours, toutes les rencontres de ce tour se joueront finalement le 1er février prochain, sur terrains neutres. Pour cette première sortie des formations de l'élite dans l'épreuve populaire, deux matchs, prévus entre pensionnaires de la division Excellence, retiendront l'attention des férus de la petite balle. Le premier se jouera à Aïn Touta entre le CRB Baraki, 3e du groupe A, et l'IC Ouargla, 2e du groupe B. Dans l'autre affiche, programmée à Mascara entre deux locataires de la poule A, la JS Saoura, 4e au classement et qualifiée pour les play-offs, donnera la réplique au GS Pétroliers. Pour sa part, l'ES Aïn Touta, détenteur du trophée, est exemptée de ce tour. Le patron de la poule A fera son entrée en lice en 8es de finale.