COUPE D'ALGÉRIE 8E DE FINALE:MC ORAN - NC MAGRA, AUJOURD'HUI À 17H Ultime duel pour les quarts

Le MC Oran et le NC Magra s'affronteront aujourd'hui au stade Ahmed-Zabana d'Oran pour décrocher le dernier billet qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football. Le coup d'envoi de cette rencontre indécise sera donné à partir de 17h Cette rencontre indécise. Les deux clubs traversent une conjoncture différente dans leurs championnats respectifs. Le MCO reste sur un match nul concédé à domicile dans le derby de l'Ouest face à l'USM Bel-Abbès (2-2). Un résultat qui a précipité le départ de l'entraîneur Omar Bellatoui, alors que le club ne compte que 4 points d'avance sur le premier relégable l'USMBA. La montée au créneau des supporters risque aussi de coûter cher à l'équipe d'El Hamri, surtout que ces derniers insistent pour qu'il y ait un changement radicale au sein du club et de l'équipe, ce ce, disent-ils, avant qu'il ne soit trop tard. En revanche, le NCM a déjoué tous les pronostics pour sa première saison en Ligue 2, en s'emparant, à la surprise générale, de la tête du classement à l'issue de la 19e journée disputée le week-end dernier. L'équipe de Magra, dirigée par l'entraîneur Amine Ghimouz, se rendra à Oran avec l'intention de piéger des Oranais, en proie au doute. Un match qui s'annonce, a priori, équilibré et ouvert à tous les pronostics. Le vainqueur de cette confrontation, sera opposé en quarts de finale au CS Constantine, vainqueur en déplacement face au MB Rouissat (2-1). Sept formations, dont cinq évoluant en Ligue 1, ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale qui se joueront en deux manchs (aller: 19,20 février, retour: 26, 27 février). Dans ce tour, des affiches alléchantes sont au programme, notamment ce derby algérois entre le CRB et le NAHD.