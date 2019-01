FC BARCELONE Coutinho intransférable

En difficulté au Barça, Coutinho connaît certainement la période la plus creuse de sa carrière. Une situation compliquée dont voudrait profiter le PSG pour s'offrir le meneur de jeu brésilien. Mais Valverde a lâché une réponse assez claire pour son joueur.

Débarqué à Barcelone avec le poids de l'après-Neymar sur les épaules, Phillipe Coutinho a donné de voir de très belles choses sous ses nouvelles tuniques. Mais cela n'aura été qu'un éclairci avant l'orage. Depuis l'entame de l'exercice en cours, l'international brésilien, recruté à prix d'or (160 millions d'euros), alterne le bon et le moins bon sans connaître véritablement un retour devant la scène. Et il n'est pas encore sorti de l'auberge. Avant-hier soir, face à Girone (2-0), le milieu offensif a livré une prestation décevante. De quoi amplifier les spéculations sur son éventuel départ. Plusieurs clubs dont Manchester United ou encore le PSG seraient à l'affût pour l'attirer. En guerre sur le marché des transferts, les Parisiens souhaitent prendre leur revanche sur les Barcelonais après l'échec dans le dossier Frenkie De Jong. Seulement, c'est sans compter sur Ernesto Valverde. L'entraîneur barcelonais est très optimiste pour son poulain et compte s'appuyer sur lui pour le reste de la saison, a-t-il laissé entendre. «Coutinho n'a pas toujours raison, mais il essaie toujours. Aujourd'hui, il avait des occasions de marquer et c'est génial pour nous. Qu'il n'a pas converti? Il va les convertir», a-t-il assuré en conférence de presse après la rencontre