INTER MILAN Perisic a bien demandé son départ

Ces derniers jours, l'ailier de l'Inter Milan Ivan Perisic a fait l'objet de nombreuses rumeurs avec notamment, une supposée envie de la part de l'international croate de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Un bruit de couloir confirmé par le dirigeant du club italien Giuseppe Marotta. «Perisic a demandé à partir et nous devons essayer de le satisfaire, tout en respectant sa valeur sur le marché. Pour l'instant, aucune offre concrète n'est arrivée. On verra ce qu'il se passe, on doit vivre avec cette situation. S'il reste avec nous, nous essaierons de lui donner sa chance sur la fin de la saison», a commenté le directeur sportif de l'Inter pour Sky Sport Italia. Arsenal aimerait bien récupérer Perisic dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.