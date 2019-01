JUVENTUS CR7 en saUveur

En déplacement sur le terrain de la Lazio, la Juventus est revenue avec les trois points grâce au but victorieux de CR7 sur penalty (88'). Pourtant, tout a mal débuté pour les Bianconeri. A la 59', Emre Can marque contre son camp, ce qui pousse la Juve à courir derrière le score.

Mais l'expérience et la palanquée de stars dans le club Turinois, lui ont permis de réagir, et même de mettre à genoux la Lazio. Ainsi, Cancelo à la 74' et Ronaldo à la 88' permettent à la Juve de maintenir son invincibilité.

Mieux avec 59 points, le club mythique de Turin compte 11 points de plus que Naples (2e).

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas repris la tête du classement des buteurs. Motif, il y a plus réaliste que la star portugaise. L'italien de la Sampdoria, Fabio Quagliarella, deux fois double buteur sur les deux derniers matchs est la meilleure gâchette du Calcio italien avec 16 buts.