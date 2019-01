LIGUE 1 MOBILIS 19E JOURNÉE Le CSC s'installe sur le podium

La bonne série du CSC continue. Le champion d'Algérie en titre aligne une nouvelle victoire, chez lui, en battant une équipe du MOB, bien mal en point (14e - 19 pts). Face à la bête blessée, le CSC a tenté de faire la différence d'entrée de jeu. Toutefois, quand la réussite fait défaut, c'est la chance qui prend le relais. Et pour cause, l'unique réalisation de ce match est un but marqué contre son camp (CSC) par l'infortuné Debbari (20'). Grâce à ce succès, le CSC revient à hauteur du MC Alger, au plan comptable (28 pts), et lui chipe la 3e place à la faveur d'une meilleure différence de buts. Quant au MOB, l'équipe continue à dégringoler au classement et joue véritablement avec le feu, à 11 manches du terme du championnat. A Alger, le NA Hussein Dey a renoué avec le succès, en championnat, lors de la réception du CA Bordj Bou Arréridj (1-0). Auréolé par sa qualification en quarts de finale de la coupe d'Algérie, aux dépens du MC Alger, le Nasria a confirmé son regain de forme face à une formation bordjienne très accrocheuse. Dos à dos à l'issue des 45 premières minutes, le NAHD a débloqué la situation dès l'entame de la seconde période par l'entremise de sa nouvelle recrue, Faouzi Yaya (49'). Cette victoire, la 7e de la saison, permet aux Husseindéens de remonter à la 5e position (26 pts). De son côté, le CABBA enchaîne les résultats négatifs et recule à la 12e place (19 pts). Dans les autres rencontres, disputées ce week-end, l'USM Alger a repris le large en tête du classement. Tombeurs de la JS Saoura (2-0), les Rouge et Noir ont profité également du faux pas enregistré par la JS Kabylie, à Tizi-Ouzou, face à l'AS Ain M'lila (1-1). Rappelons que les rencontres, DRB Tadjenanet - CR Belouizdad et ES Sétif - MC Alger n'ont pas eu lieu en raison des fortes chutes de neige qui se sont abattues un peu partout à travers le pays.



Résultats

O Médéa 0 - Paradou AC 1

USM Alger 2 - JS Saoura 0

MC Oran 2 - USM Bel-Abbes 2

JS Kabylie 1- AS Aïn M'lila 1

CS Constantine 1 - MO Béjaïa 0

NA Hussein-Dey 1 - CABB Arréridj 0



Non joués

DRB Tadjenanet - CR Belouizdad

ES Sétif - MC Alger