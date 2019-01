SPAL Farès en feu

Dans un match très animé entre Parme et SPAL, les coéquipiers de Mohamed Farès ont réussi à avoir les trois points en s'imposant (3-2). Une victoire arrachée malgré les deux buts d'écart à l'heure de jeu, grâce notamment à un but de l'Algérien en fin de match. Fares, qui était assez bon défensivement, a réussi à donner la victoire à son équipe à la 87' minute, après avoir envoyé un missile qui n'a laissé aucune chance au portier de Parme. Ce dernier s'est contenté de voir le ballon au fond de ses filets. Grâce à sa première réalisation avec SPAL, Mohamed Fares a donné trois points précieux pour la course au maintien.