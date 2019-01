TROPICALE AMISSA BONGO Youcef Reguigui termine 4e du général

Le cycliste algérien, Youcef Reguigui, a terminé à la 4e place du classement général de la Tropicale Amissa-Bongo (Gabon), dont l'ultime étape s'est déroulée dimanche. La 22e édition de la Tropicale a rendu son verdict. Leader du Tour depuis la toute première journée, l'Italien, Niccolo Bonifazio, a réussi à garder, farouchement, son maillot jaune tout au long des six autres étapes. Le sociétaire de l'équipe française, Direct Energie, a devancé le Français Lorenzo Manzin, alors que la 3e place est revenue à l'Allemand André Greipel. De son côté, Youcef Reguigui a réalisé une prestation très honorable en terminant au pied du podium (4e). Le chef de file de l'Equipe nationale a été dans tous les bons coups depuis le coup d'envoi de cette épreuve. Pensionnaire de la team algéro-belge, Sovac Natura4ever, Reguigui a commencé avec une 4e place lors de la 1ère étape, avant de rater la victoire d'étape à trois reprises. Pour ce premier grand rendez-vous de la saison, le champion d'Algérie de la course sur route a véritablement manqué de chance. En effet, Reguigui a vu la victoire se dérober lors de la 3e étape, disputée mercredi, la 5e étape, courue vendredi, et la 6e étape effectuée samedi. L'Algérien le plus en vue dans cette compétition a bouclé sa participation avec une 3e place arrachée ce dimanche, lors de la 7e et dernière course, disputée entre Nkok et Libreville (140k). Toutefois, Reguigui ne va pas rentrer chez lui les mains vides, car il aura dans ses bagages le maillot honorifique du meilleur Africain. Concernant les autres coureurs algériens, leur participation a été quasi anecdotique. Azzedine Lagab a fini à la 36e position, Abderrahmane Mansouri occupe la 52e place alors que Abdellah Benyoucef figure au 58e rang.