USM ANNABA Adjali nouvel entraîneur?

Par Mohamed BENHAMLA -

La défaite de l'USM Annaba face à la JSM Béjaïa (1-0), a précipité la résiliation du contrat de l'entraîneur Kamel Mouassa. La direction du club bônois ne veut pas perdre du temps et espère lui trouver un successeur dans les meilleurs délais. Raison pour laquelle, elle a pris attache avec le technicien Lakhdar Adjali, et les négociations sont, dit-on, sur la bonne voie. Ce dernier sera assisté dans sa mission par Hocine Achiou. Il ne reste, désormais, qu'à se mettre d'accord sur certains «petits détails» avant que Adjali et son staff n'apposent leurs signatures sur leurs nouveaux contrats. L'équipe annabie occupe la 9e place au classement général, avec 27 points à 9 points du premier relégable, l'ASM Oran.