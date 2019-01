EN RAISON DU RAMADHAN La CAN-2019 décalée d'une semaine

Par Mohamed BENHAMLA -

À la demande du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, la CAN-2019, qui se tiendra en Égypte a été reportée d'une semaine pour laisser les joueurs se reposer après le mois de Ramadhan. La compétition se déroulera du 21 juin au 19 juillet.

Le lancement de l'édition 2019 de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) en Égypte a été reporté d'une semaine, en raison du Ramadhan, selon le directeur de la compétition. Initialement prévue du 13 juin au 15 juillet, elle se tiendra du 21 juin au 19 juillet. «La Confédération africaine de football (CAF) nous a officiellement informés du report», a déclaré Mohamed Fadl, un ancien joueur chargé par la Fédération égyptienne de football (EFA) de superviser l'organisation de la CAN 2019. La décision a été prise à «la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie», qui souhaitaient un temps de repos pour leurs joueurs après la fin du Ramadhan. Mois sacré en islam, le Ramadhan impose un jeûne du lever jusqu'au coucher du soleil, durant une période d'un mois. En 2019, il doit avoir lieu début mai à début juin. La CAN 2019, qui se déroulera pour la première fois en plein été, se jouera à 24 équipes contre 16 au cours des éditions précédentes. Lors du Mondial- 2018, le jeûne des joueurs musulmans avait fait débat. Les responsables égyptiens estimaient que le Ramadhan expliquait en partie l'échec de l'Égypte. Les Pharaons, derniers de leur groupe, avaient été éliminés dès le premier tour. Par ailleurs, Le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, était hier à Abidjan, pour une visite de travail avec la Fédération ivoiriennede de football (FIF) et les responsables politiques et sportifs du pays dont le président Alassane Ouattara, sur le glissement des dates dans l'organisation des trois prochaines coupes d'Afrique des nations (CAN). LA visite du président de la CAF sera de nature à convaincre léxécutif ivoirien à accepter le glissement de la CAN qui l'obligera à accueillir l'édition 2023 à la place de celle de 2021 et trouver un compromis pour cela. La décision de la CAF sur ce glissement, comme souligné par Ahmad Ahmad, avait été prise sur les motifs évoqués que les pays en question, que sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée, accusaient un retard dans la construction des infrastructures imposées dans le cahier de charges. Spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, il avait dénoncé l'absence d'aéroports, de routes et d'hôtels. Des travaux qui ne pouvaient être mis en place avant la phase finale de la CAN- 2021, selon lui, a ajouté la même source. La Fédération ivoirienne de football (FIF) avait saisi le tribunal arbitral des sports (TAS) depuis la décision de la CAF de lui retirer l'organisation de l'édition de 2021 de la CAN, au profit du Cameroun. Une décision qui n'était pas du goût des responsables ivoiriens.