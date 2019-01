MC ALGER Clap de fin pour Kaci Saïd?

Par Mohamed BENHAMLA -

L'étau se resserre sur le responsable mouloudéen

La gestion de la période des transferts et le cas de Chérif El Ouezzani, contrôlé positif à la cocaïne, n'ont pas plaidé en faveur de KKS, dont les jours sont comptés.

Désormais, rien ne tourne rond au Mouloudia d'Alger et la situation va de mal en pis. L'élimination en 8es de finale de la coupe d'Algérie et la réaction hostile des supporters tombent au mauvais moment. Sachant que l'équipe s'apprête à disputer, ce jeudi, le match-aller des quarts de finale de la Coupe arabe face aux Soudanais d'El Merrikh, au stade du 5-Juillet. Comme rapporté dans l'une de nos anciennes livraisons, les responsables de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club, ne comptent pas rester les bras croisés face à cette situation, puisque des décisions radicales seront prises dans les heures à venir. La première serait, apprend-on, celle de mettre fin aux fonctions de l'actuel directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, qui n'est pas en odeur de sainteté avec plusieurs dirigeants et même certains joueurs. La gestion de la période des transferts et le cas de Chérif El Ouezzani, contrôlé positif à la cocaïne, n'ont pas plaidé en faveur de KKS, dont les jours sont comptés. Une réunion en interne au sein de la firme pétrolière aurait déjà eu lieu il y a quelques jours de cela, et tout porte à croire que l'on se dirige droit vers une séparation avec le directeur sportif en question. Selon nos informations, deux raisons reportent l'officialisation de cette décision. La première c'est que l'équipe s'attend à un match très important ce jeudi, que certains qualifient même du «match de la saison», puisqu'il ne reste que cette compétition à l'équipe pour se sauver. La deuxième est liée au remplaçant de Kaci-Saïd dans son poste. Les responsables de la Sonatrach ne veulent pas que ce poste reste vacant, et préfèrent se fixer sur le remplaçant de KKS avant de le limoger. Dans tout ce remue-ménage, les joueurs poursuivent leur préparation pour le rendez-vous de ce jeudi face aux Soudanais, avec l'espoir de gagner et remettre du calme au sein du groupe. Cela ne risque pas d'être aisé, du fait qu'un gros morceau sera mis en face d'eux. Après avoir repris les entraînements dimanche à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration (ESHRA) de Aïn Benian, l'équipe est entrée en stage bloqué hier en début d'après-midi au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le staff technique, qui mesure bien l'importance de ce rendez-vous, veut éloigner les joueurs de la pression de leurs supporters, lesquels n'avalent toujours pas les derniers faux pas et surtout la manière avec laquelle l'équipe s'est fait éliminer en coupe d'Algérie par le NAHD (1-0). Enfin, il est à noter que l'ancien défenseur du MCA et de l'Equipe nationale, Mourad Slatni, a tout conclu avec les dirigeants du club pour intégrer le staff technique. L'enfant de Annaba, faut-il le rappeler, a déjà travaillé avec Adel Amrouche, lorsque ce dernier tenait la barre technique de la sélection du Kenya et celle de la Libye.