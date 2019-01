PARADOU AC Attention au réveil des Académiciens!

Par Saïd MEKKI -

Des performances qui sont dues juste à l'application des joueurs du programme du staff technique et notamment du coach en chef, le Portugais Francisco Alexandre Chalo et son adjoint Abdelhakim Sabeur.

Le Paradou AC, club du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, géré actuellement par son frère Hassan, est en train d'effectuer un retour remarquable, en se hissant en haut de tableau du championnat d'Algérie, tout en s'étant qualifié aux quarts de finale de la coupe d'Algérie. Des performances qui sont bien à retenir surtout qu'elles sont juste dues à l'application par les joueurs, du programme du staff technique et notamment du coach en chef, le Portugais Francisco Alexandre Chalo et son adjoint Abdelhakim Sabeur, ce qui donne plus d'assise et de consistance aux efforts déployés sur le terrain, aussi bien par les joueurs que par leur staff, le président de la FAF n'étant en rien impliqué dans ce parcours, faut-il bien le faire remarquer.



Un retour en force

Durant cette phase-retour du championnat d'Algérie de Ligue 1 et après une courte défaite à domicile lors du derby algérois face au MC Alger (1-0), l'équipe paciste a enregistré pas moins de trois bons résultats, en commençant par tenir en échec le CR Belouizdad au stade du 20-Août (0-0) avant de battre l'ES Sétif à domicile (1-0) puis, enfin, et pas plus tard que le week-end passé, l'équipe de Chalo est allée ramener trois précieux points en déplacement face à l'O Médéa (1-0). Ce dernier succès montre, si besoin est, le «réveil» des joueurs du duo Chalo-Sabeur, dont la majorité des joueurs ne supporte pas la pression. Normal, puisqu'il s'agit d'une équipe bel et bien «académique» où seul le langage du terrain prime et non les résultats, quelle qu'en soit la manière. Ce précieux but inscrit par Hichem Boudaoui est d'une importance capitale pour le moral des joueurs qui doutent lorsqu'ils jouent à l'extérieur de leurs bases, car craignant par trop la «pression». D'ailleurs c'est le but de la première victoire de l'équipe du Paradou à l'extérieur. De plus, l'équipe rencontrait une formation de Médéa laquelle est dos au mur, car jouant pour éviter la relégation. Le buteur de ce match, Boudaoui l'a bien indiqué en déclarant, entre autres: «On s'est mesuré à un adversaire menacé par la relégation, qui nous a créé beaucoup de problèmes. Mais les consignes du coach et de ses adjoints durant la pause, ont porté leurs fruits». Une belle victoire à l'extérieur qu'il faut bien retenir pour cette équipe formée de jeunes talents. D'ailleurs, un autre match référence est à signaler pour cette sympathique équipe du Paradou: c'est cette qualification en quarts de finale de la coupe d'Algérie devant une très bonne équipe de l'USM El Harrach (3-0), formée de joueurs beaucoup plus expérimentés que ceux du coach Chalo.



Seul le travail paie

Ces résultats ne sont nullement dus à une quelconque «pression» du président de la FAF, mais au bon travail du staff et des joueurs, que cela soit bien clair au passage. Encore faut-il ne pas oublier que l'équipe a même été lésée par des «erreurs» d'arbitrage qui lui ont valu des points précieux de perdus... Et là, il faut aussi noter qu'il faut bien faire attention à cette bonne équipe de football de l'Académie du Paradou pour le reste du parcours dans cette phase-retour du championnat, bien décisive, et la suite du parcours en coupe d'Algérie. à propos de l'avenir de l'équipe, fidèle à ses principes professionnels, il faut reconnaître qu'il lui reste encore beaucoup à faire et il faudra continuer sur cette même lancée et enregistrer de biens meilleurs résultats à l'avenir, avant de conclure. L'équipe travaillera dans la sérénité et pourra donc réussir une fin de saison parfaite... Avis aux amateurs.