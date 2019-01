CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE 16 équipes en compétition à Cherchell

16 équipes, représentant différentes unités et écoles de l'ANP, en plus des 6 Régions militaires du pays, ont pris part, lundi, au départ du Championnat national militaire de course d'orientation à l'Académie militaire «Houari Boumediene» de Cherchell (Tipasa). Les épreuves de la première journée de cette course d'orientation, ayant vu la participation de pas moins de 116 éléments de l'ANP, se sont déroulées sur un parcours moyen de 5000 mètres (messieurs et dames), en zone forestière, ont indiqué les organisateurs. La manifestation se poursuivra par l'organisation des épreuves de «longue distance» (messieurs) sur un parcours de 10 000 m, avant la clôture de ce championnat, demain, avec les épreuves de «relais».