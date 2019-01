CHAMPIONNAT NATIONAL OPEN Coup d'envoi aujourd'hui

La Fédération algérienne de natation annonce l'organisation du Championnat national Open d'hiver (Garçons et filles) en petit bassin (25 mètres), à compter d'aujourd'hui jusqu'au 2 février à la piscine semi-olympique Baha-M'hamed de Bab Ezzouar à Alger. Les compétitions qui se dérouleront en

8 séances, tout au long des quatre jours prévus, verront l'engagement de 256 nageuses et nageurs représentant 33 clubs. L'ensemble des nageurs de l'Équipe nationale médaillés lors du 13e championnat d'Afrique de natation abrité par Alger en septembre 2018 sera présent dont Nefsi Rania, Cherouati Souad, Amel Melih, Moncef Balamane, Ardjoune Abdellah et Riad Bouhamidi. Comme il est important de souligner que l'engagement dans les différentes courses était assujetti à la réalisation des minimas requis pour chaque distance.