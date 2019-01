EN REMPLACEMENT DE OMAR AOURIR Mourad Boussafeur nouveau SG de Ligue

L'avocat Mourad Boussafeur a été nommé nouveau secrétaire général de la Ligue de football professionnel (LFP). Agé de 40 ans, Boussafeur a exercé le métier d'avocat spécialisé dans les affaires sportives avant de joindre le Tribunal Sportif Arbitral en 2013 et ce jusqu'à cette nouvelle nomination. Le nouveau SG de la LFP a été présenté officiellement lundi lors de la réunion de lundi entre la LFP et les présidents de clubs des Ligues 1 et 2. Boussafeur vient, ainsi, remplacer Omar Aourir, désigné récemment dans ce poste avant de déposer sa démission quelques jours plus tard.