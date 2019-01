INTER MILAN Perisic d'accord avec Arsenal?

L'ailier Ivan Perisic souhaite quitter l'Inter Milan, cet hiver. Une envie confirmée ce week-end par son directeur sportif Giuseppe Marotta. Depuis plusieurs jours, Arsenal apparaît comme la destination la plus sérieuse, et le quotidien italien Libero a annoncé, hier, un accord entre l'international croate et le club londonien. Perisic se serait entendu avec les Gunners sur un contrat de 3 ans et demi, soit jusqu'en juin 2022, assorti d'un salaire annuel de 6,5 millions d'euros. Mais Arsenal doit encore convaincre l'Inter, et sa proposition d'un prêt payant (5 millions d'euros), assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros est estimée insuffisante par les Nerazzurri.