LIGUE DES CHAMPIONS Vita Club - JSS le 2 février à Kinshasa

Le match entre les Congolais de l'AS Vita Club et la JS Saoura, aura lieu le 2 février à 17h au stade des Martyrs de Kinshasa pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, a indiqué lundi dernier la Confédération africaine de football (CAF). Le représentant algérien occupe la 4e et dernière place du groupe D avec un seul point, alors que son adversaire du jour est à la 2e place avec Simba (Tanzanie) avec 3 points mais avec une meilleure différence de buts. Al Ahly est leader avec 4 points. L'autre rencontre du groupe mettra aux prises les Egyptiens d'Al Ahly et les Tanzaniens de Simba FC le 2 février à 21h00 au stade Borg El Arab (Alexandrie). Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.