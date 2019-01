MANCHESTER UNITED De Gea et l'apport de Solskjaer

Depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc, Manchester United est métamorphosé. Dans une interview accordée à RMC Sport, le gardien mancunien David De Gea explique que l'entraîneur norvégien a ramené du «bonheur» et l'envie «d'aimer le football» dans le groupe. «Peut-être que c'est l'entraîneur qui nous transmet cette sensation de bonheur. Il est toujours souriant, toujours heureux. Il nous donne envie d'aimer le football. C'est ce que nous faisons. Tout le monde est heureux, nous jouons bien. Nous gagnons, ce qui est primordial. On est plus en confiance grâce aux victoires. Nous sommes heureux, espérons que ça continue», a confié le portier espagnol.