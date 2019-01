MC ORAN Huit matchs de suspension pour Benamara

Le milieu de terrain du MC Oran, Abdelhafid Benamara, a écopé de huit matchs de suspension, dont quatre avec sursis pour «tentative d'agression» lors du derby face à l'USM Bel Abbès (2-2). Outre cette sanction, le joueur oranais doit s'acquitter d'une amende de 60 000 DA. De son côté, le SG du MCO, Mohamed Adda Bouras, s'est vu infliger six mois de suspension, dont trois mois avec sursis, pour «tentative d'agression envers officiel» plus 80 000 DA d'amende. Les joueurs Rachedi Karim (O Médéa) et Prince Ibara (USM Alger) ont écopé chacun de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, pour «comportement antisportif envers officiel», plus une amende de 40 000 dinars. Enfin, l'attaquant de la JS Saoura, Mohamed Boulaouidet, a pris trois matchs de suspension dont un avec sursis pour «voie de faits» et une amende de 30 000 DA.