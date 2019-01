PSG Paredes a signé

Leandro Paredes (24 ans) est Parisien! Alors que la signature de son contrat avait été repoussée de quelques jours, suite à la renégociation de commissions pour ses représentants, le milieu du Zénith Saint-Pétersbourg s'est comme prévu engagé avec le club de la capitale. L'Argentin a signé un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu'en juin 2023. «Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j'ai aujourd'hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l'un des maillots les plus prestigieux du monde», a déclaré Paredes. Le transfert est estimé entre 45 et 47 millions d'euros (bonus compris).