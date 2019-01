REAL MADRID Vinicius veut jouer avec Neymar

Vinicius Junior (18 ans) souhaite évoluer aux côtés de Neymar

(26 ans), sous le maillot auriverde ou celui du... Real Madrid. «Je veux jouer aux côtés de Neymar, que ce soit au Real Madrid ou en sélection brésilienne. C'est mon idole, a-t-il lancé au micro de Esporte Interativo. Je le suis depuis tout petit, j'ai suivi toute sa carrière depuis Santos. J'ai une grande affection pour lui, et il le sait. On pourrait jouer ensemble sans aucun problème. Dans le foot européen, Neymar est ma source d'inspiration. Et si je devais choisir un Brésilien à recruter au Real ce serait lui.»