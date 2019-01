ROLAND-GARROS DE TENNIS Djokovic aura un plan différent

Un quinzième titre en Grand Chelem pour le Serbe

Novak Djokovic a dominé de la tête et des épaules, dimanche, Rafael Nadal et une finale qui s'annonçait pourtant haletante, tant le niveau de jeu des deux hommes a été impressionnant durant cette quinzaine australienne.

Le Serbe s'impose en trois manches 6-3, 6-2, 6-3 et est bel et bien le maître du tennis mondial en ce moment après ses sacres à Wimbledon et à l'US Open. Avec 15 titres désormais dans les tournois majeurs, il relance totalement la course à la légende qui l'oppose à Roger Federer et Rafael Nadal, avec 15 titres dans les tournois du Grand Chelem, il se situe désormais à 3 longueurs de l'Espagnol, et à 5 unités de l'Helvète. Djokovic est désormais le joueur le plus titré à Melbourne avec 7 titres, il compte un sacre de plus que Roger Federer et Roy Emerson. «Je suis juste très soulagé, comme c'est souvent le cas après de grands tournois comme celui-ci. Je suis satisfait des sensations ressenties mais le soulagement est ce qui arrive en premier avec ce mélange d'attentes et de tension qui se mêlaient aux sentiments. Anticiper le Grand Chelem et vivre avec ça pendant ces trois dernières semaines m'a pompé beaucoup d'énergie. Je dois donc d'abord recharger mes batteries et bien sûr prendre du temps pour réfléchir. Comme vous l'avez mentionné, je me suis mis beaucoup de pression dans le passé. J'ai perdu plusieurs finales d'affilée et j'ai ensuite réussi à gagner en 2016. En parlant de soulagement, gagner Roland-Garros en 2016 a été le plus grand soulagement que j'ai ressenti dans ma vie. Mon plan pour Roland-Garros cette année sera évidemment un peu différent. Je pense que je suis plus expérimenté dans ce genre d'évenements. (...).» Un 15e titre en Grand Chelem qui laisse pantois par la facilité avec laquelle il l'a acquis, tout est relancé dans la course au plus grand nombre de titres majeurs! Où va s'arrêter ce Nole, si impressionnant dimanche sur la Rod Laver Arena? Si Nadal est resté sans réponse, que pouvait bien faire Lucas Pouille en demi-finale. Quoi qu'il en soit, il est actuellement le roi du circuit, ayant remporté les trois dernières levées en Grand Chelem et plus que jamais numéro un mondial incontestable. La saison sur terre battue s'annonce alléchante et nous sommes d'ores et déjà prêt à revivre les grands duels terriens entre Rafa et Djoko!