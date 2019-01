ZESCO UNITED - NKANA Lahlou Benbraham au sifflet

L'arbitre international algérien Lahlou Benbraham officiera le match entre les Zambiens de Zesco United et de Nkana FC, prévu le 3 février à 18h00 au stade Levy-Mwanawasa de Ndola pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la confédération de football (groupe C), a indiqué lundi dernier la CAF. Lahlou Benbraham sera assisté de ses deux compatriotes, Bouabdellah Omari et Abbès Akram Zerhouni.