FC BARCELONE Rakitic ne craint pas De Jong

Si le FC Barcelone a chipé Frenkie de Jong (21 ans) au PSG, ce n'est pas seulement grâce à l'offre salariale revue à la hausse. Un autre paramètre a également influencé sa décision.

Intouchable à l'Ajax, le Néerlandais ne se voit pas cirer le banc d'un grand d'Europe. Le club catalan lui a donné des garanties sur son temps de jeu. Le même argument sûrement présenté au Parisien Adrien Rabiot. Mais comment le Barça va-t-il gérer tous ses milieux de terrain? Busquets, Rakitic, Vidal, Arthur, Rafinha... En plus des prometteurs Aleña et Riqui Puig. Sans parler du fair-play financier, on peut imaginer que les Blaugrana ne pourront pas garder tout le monde. Reste à savoir qui serait sacrifié. A première vue, Ivan Rakitic pourrait être le ou l'un des joueurs sacrifiés. Bien sûr, l'international croate évolue toujours à un excellent niveau. La preuve, il fait partie des titulaires de Valverde. Mais alors que le Barça prolonge ses cadres les uns après les autres, l'ancien joueur du FC Séville n'a pas droit à la revalorisation réclamée depuis des mois. Et tant pis si son nom alimente régulièrement les rumeurs sur le marché des transferts. Mais qu'en pense le principal intéressé? Se sent-il menacé par De Jong? «C'est une bonne question pour l'entraîneur ou le président, a réagi Rakitic, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Les gens qui me connaissent savent que je ne pense qu'à jouer. J'affronte ça avec tranquillité et beaucoup d'envie.

J'ai 30 ans et je suis dans la meilleure période de ma carrière.» «Je veux prendre du plaisir en jouant au football et au Barça.

Je veux rester ici, et si possible prolonger pour rester quelques années supplémentaires, a-t-il confié.

Et avant tout ça, je veux réaliser une grande saison et gagner beaucoup de titres.» Un nouvel appel du pied à ses dirigeants pour le moment occupés à prolonger le latéral gauche Jordi Alba.

A défaut d'être la priorité de Barcelone, Rakitic, ex-cible du PSG, pourrait vite devenir celle d'autres clubs.