ENCORE UNE HISTOIRE INUTILE DE FUMIGÈNES Le torchon brûle entre Serrar et Mellal

Par Kamel BOUDJADI -

Nouvelle polémique créée par le président de la JSK

Désormais, l'USM Alger et la JS Kabylie ont déterré la hache de guerre, après une courte trêve.

Cherif Mellal, le président du club de la Kabylie, a accusé la direction de l'USM Alger d'avoir falsifié la feuille de match de coupe d'Algérie face à l'ES Sétif, pour écoper d'une suspension à huis clos et permettre, ainsi, aux joueurs umsistes d'évoluer sans la pression de leurs supporters, lors du match de championnat face à la JS Saoura. La réplique ne tardera pas à venir car le directeur général de l'USMA, Abdelhakim Serrar, a estimé que jamais la feuille de match n'a été touchée. Pour preuve, il affirme qu'il a en sa possession la même copie que le président de l'ESS, l'adversaire du jour, et l'arbitre Necib. Des déclarations confirmées par la direction du club sétifien. Un retour à la guerre des déclarations qui chauffent ailleurs que sur le rectangle vert. C'est une histoire à dormir debout, il ne faut tout de même pas du carbone 14 pour prouver s'il y a fumigènes ou non dans un stade plein à craquer, comme celui du 8-Mai 1945 de Sétif. Des dizaines de milliers de supporters ont vu le match et la réponse est tellement évidente qu'elle rend toute cette guéguerre inutile, et ce pour plusieurs raisons. La première est que les auteurs de déclarations aussi farfelues se discréditent eux-mêmes, car la rencontre a été retransmise en direct à la télévision et s'est déroulée en présence de dizaines de milliers de supporters. La seconde raison tient plutôt de l'image donnée par le Championnat national. Les vrais enjeux se situent sur le tapis vert et la multiplication des guéguerres entre présidents de clubs nuit aux auteurs eux-mêmes, qui finissent pas s'embourber dans des déclarations contre-productives. Sur un autre sujet, la direction de la JSK a annoncé qu'un grand hommage sera rendu au chantre de la chanson kabyle, Matoub Lounès. Chérif Mellal, qui a fait l'annonce, affirmait qu'un tournoi international sera organisé en hommage à cet homme, qui a donné sa vie pour la revendication amazighe. Enfin, pour revenir au tapis vert, il convient de rappeler que les Canaris ont déjà repris la préparation en vue de la rencontre qui les opposera à Alger, au Paradou AC, pour le compte de la 20e journée du championnat. Les joueurs sont soumis à des entraînements intensifs car l'adversaire ne leur fera pas de cadeaux. Franck Dumas lui-même reconnaît que la tâche ne sera pas facile. Difficile, mais les Canaris devront arracher au moins un point pour rester collé au leader, qui a pris de la distance à cause du match nul concédé à l'ASAM, à Tizi Ouzou. Devant les joueurs du Paradou AC, les camarades de Benkhelifa devront se donner à fond pour prétendre au «butin». Une autre rencontre à Tizi Ouzou sera très disputée. Face au MC Alger, les Canaris devront aussi montrer leurs griffes pour garder les trois points à Tizi Ouzou. Chose qui ne sera pas aisée au vu des prestations des Mouloudéens, ces dernières rencontres. Le club algérois viendra aussi pour prendre sa revanche. C'est pourquoi, la rencontre se jouera sur des détails. Le côté tactique sera mis à rude épreuve, si ce n'est, plus une rencontre entre coachs qu'entre joueurs. En tout état de cause, le championnat est encore long et les choses seront de plus en plus serrées dans le premier carré.