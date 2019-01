ARSENAL Signature imminente de Denis Suarez

Denis Suarez a d'ores et déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et vidé son casier du camp Nou. Il va finalement prolonger son contrat (comme l'exigeait le club catalan pour accéder à sa requête) avant d'être prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain espagnol est en quête de temps de jeu et il semblerait qu'Unai Emery ait réussi à le convaincre. Luis Suarez lui a d'ores et déjà adressé un message sur Instagram. L'officialisation de ce prêt devrait intervenir dans les heures à venir